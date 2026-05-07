Oggi si gioca il secondo turno del WTA 1000 di Roma, con l’azzurra Jasmine Paolini che affronta la francese Leolia Jeanjean. La partita è in corso e questa mattina ci si aspetta di seguire l’incontro in tempo reale, con aggiornamenti sulla sfida tra le due tenniste. La gara si svolge sul campo principale del torneo, con entrambe le giocatrici pronte a dare il massimo per passare il turno.

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. La detentrice del titolo, numero 9 del seeding, dopo il bye al primo turno, farà il suo esordio nel tabellone principale romano contro la trentenne transalpina, proveniente dalle qualificazioni. Sulla carta per Paolini dovrebbe essere un match senza troppe difficoltà, ideale per rompere il ghiaccio con il torneo di casa. Jeanjean ha già vinto tre partite qui a Roma, con i successi nel tabellone cadetto sulla connazionale Diane Parry, per 6-1, 7-6, e sull’australiana Ajla Tomljanovic, per 7-6, 5-7, 6-3; nel primo turno del main draw, invece, ha sconfitto a sorpresa la brasiliana Beatriz Haddad Maia, con il punteggio di 7-6, 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titolo

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7 05 2026 ITALYA ROMA WTA SINGLES 13:30 Zakharova A. Noskova L. *** 14:00 Paolini J. Jeanjean L. **** 15:00 Ostapenko J. Anisimova A. *** 15:00 Siniakova K. Kalinskaya A. **** x.com

Comincia la difesa del titolo Jasmine affronterà la francese Jeanjean, che ha superato Haddad Maia 6-4, 7-6 nel primo turno - facebook.com facebook