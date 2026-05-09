LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince all’esordio contro un buon francese
Al torneo ATP di Roma 2026, il giocatore italiano ha ottenuto una vittoria all'esordio battendo un avversario francese in due set, con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella giornata sono stati protagonisti anche altri italiani, tra cui Darderi che ha superato Hanfmann. Nel programma di domani sono previsti ulteriori incontri di atleti italiani, incluso l’esordio di uno dei principali favoriti, con l’inizio previsto non prima delle 19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.09 Ha vinto anche Darderi contro Hanfmann, con la giornata di domani che ci presenterà altri italiani come Paolini o Cobolli, senza dimenticare l’esordio di Jannik Sinner non prima delle 19.00 sul Campo Centrale. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona notte a tutti! 00.06 Lorenzo non delude e vince all’esordio agli Internazionali d’Italia, servendo con il 72% di prime palle in campo, che tramuta in punti a suo favore per il 70% delle volte: con la seconda, invece, raccoglie il 65% dei punti. Per quanto riguarda Mpetshi Perricard, il francese serve con il 66% di prime palle che tramuta in punti il 64% delle volte.🔗 Leggi su Oasport.it
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