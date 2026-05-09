LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince all’esordio contro un buon francese

Al torneo ATP di Roma 2026, il giocatore italiano ha ottenuto una vittoria all'esordio battendo un avversario francese in due set, con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella giornata sono stati protagonisti anche altri italiani, tra cui Darderi che ha superato Hanfmann. Nel programma di domani sono previsti ulteriori incontri di atleti italiani, incluso l’esordio di uno dei principali favoriti, con l’inizio previsto non prima delle 19.

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