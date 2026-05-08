LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro sfrutta al meglio gli errori del francese nuovo break!

Al Foro Italico, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard prosegue con l’italiano avanti 6-4, 4-3. Musetti ha approfittato di alcuni errori del francese, ottenendo un nuovo break. Durante il gioco, il francese ha ricevuto un nastro favorevole che gli ha permesso di trovare un passante di rovescio incrociato. La partita è in corso e i punti vengono disputati con intensità.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Il nastro aiuta Mpetshi Perricard che trova il passante di rovescio incrociato. 30-15 Back bassissimo di Lorenzo, la palla muore sulle corde del transalpino. 15-15 Smash perfetto di Musetti che rischia di prendere il francese, l’italiano si scusa. 0-15 Grandissima volée di Mpetshi Perricard che costruisce il punto da fondo campo. 4-3 BREAK MUSETTI! La terza volta è quella buona, esce la volée del francese! 30-40 Carica la risposta di dritto Lorenzo ma non trova il campo con il lungolinea. Seconda. 15-40 CHE RISPOSTA! Da lontanissimo infila il passante di rovescio lungolinea alle spalle del francese che avevo scelto il serve and volley! 15-30 Questa volta la prima entra ed è vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfrutta al meglio gli errori del francese, nuovo break! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro nel primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Tira il rovescio lungolinea il tennista italiano, il francese manda il dritto in rete. LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfrutta al meglio gli errori del francese, nuovo break!; Musetti-Mpetshi Perricard all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita; Da Djokovic a Musetti, un venerdì da perderci la testa; Live Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026. LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfrutta al meglio gli errori del francese, nuovo break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-30 Esce il dritto in uscita dal servizio del toscano. 15-15 Mpetshi Perricard raggiunge ma ... oasport.it Internazionali, oggi Musetti-Mpetshi Perricard – Diretta(Adnkronos) – Lorenzo Musetti esordisce agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista azzurro sfida il francese ... cremonaoggi.it Iniziano in contemporanea i due ultimi italiani impegnati oggi Lorenzo Musetti sfida Mpetshi Perricard e Luciano Darderi affronta Yannick Hanfmann. x.com ATP 1000 Roma R128: G. Mpetshi Perricard batte [Q.] J. Fearnley: 7-6 (6), 4-6, 6-2 reddit