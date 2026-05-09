LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il match!

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, il match tra il tennista italiano e il suo avversario francese si trova sul punteggio di 6-4, 5-4. L’italiano sta per servire per chiudere la partita, con il prossimo game che potrebbe decretare la fine dell’incontro. In questo momento, il francese ha appena conquistato un punto importante, portandosi a un punto dal match. La tensione cresce mentre si avvicina il momento decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 GAME MPETSHI PERRICARD.  Lascia andare via i colpi Lorenzo, il game importante è il prossimo dove l’azzurro servirà per il match. Seconda palla. 40-15 Quinto doppio fallo di Mpetshi Perricard. Seconda. 40-0 Muore in rete il rovescio diagonale dell’azzurro. 30-0 Il nastro ferma il rovescio lungolinea di Musetti. 15-0 Smash violento del transalpino. 5-3 GAME MUSETTI!  Palla corta perfetta dell’azzurro, Mpetshi Perricard ci arriva ma tocca prima la rete rispetto ai due tocchi della palla. 40-30 Il nastro ferma la risposta del francese, l’azzurro ha tirato la seconda palla! Seconda palla. 30-30 Il nastro aiuta Mpetshi Perricard che trova il passante di rovescio incrociato.🔗 Leggi su Oasport.it

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