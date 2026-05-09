LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il match!

Al torneo di Roma, il match tra il tennista italiano e il suo avversario francese si trova sul punteggio di 6-4, 5-4. L’italiano sta per servire per chiudere la partita, con il prossimo game che potrebbe decretare la fine dell’incontro. In questo momento, il francese ha appena conquistato un punto importante, portandosi a un punto dal match. La tensione cresce mentre si avvicina il momento decisivo.

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