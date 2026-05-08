LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il primo set!
Al torneo ATP di Roma, la partita tra Musetti e Mpetshi Perricard sta proseguendo con Musetti che serve per chiudere il primo set. Attualmente il punteggio è 5-4 in favore dell’italiano, con due set point a suo favore dopo un’ultima volée alta. La scena si svolge in diretta, mentre i giocatori si preparano per il prossimo scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra volée di Lorenzo, questa volta è alta! Sono due i set point del toscano. 30-15 La volée di Musetti è irraggiungibile per Mpetshi Perricard. 15-15 Uno-due perfetto per rimediare all’errore precedente. 0-15 In corridoio il rovescio diagonale di Musetti. 5-4 GAME MPETSCHI PERRICARD. La volée francese prende una buca che inganna Lorenzo, l’azzurro dopo la pausa servirà per chiudere il primo set. Seconda palla. A-40 Rovescio in controtempo vincente di Mpetshi Perricard che piazza il lungolinea. 40-40 Risposta aggressiva di Muso, in rete il colpo in uscita dal servizio del francese. A-40 L’azzurro raggiunge lo smash potentissimo di Mpetshi Perricard, ma la palla non può restare in campo.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro nel primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Tira il rovescio lungolinea il tennista italiano, il francese manda il dritto in rete.
Leggi anche: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Cocciaretto, poi sarà il turno dell’azzurro
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del francese; Live Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Da Djokovic a Musetti, un venerdì da perderci la testa; Diretta Musetti - Mpetshi Perricard (Internazionali BNL d'Italia).
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro nel primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-30 Esce il dritto in uscita dal servizio del toscano. 15-15 Mpetshi Perricard raggiunge ma ... oasport.it
Internazionali, oggi Musetti-Mpetshi Perricard – Diretta(Adnkronos) – Lorenzo Musetti esordisce agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista azzurro sfida il francese ... cremonaoggi.it
Iniziano in contemporanea i due ultimi italiani impegnati oggi Lorenzo Musetti sfida Mpetshi Perricard e Luciano Darderi affronta Yannick Hanfmann. x.com
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI A ROMA venerdì 8 Il Foro Italico si accende con il secondo turno maschile e il tabellone femminile. Oggi i riflettori sono tutti per il debutto serale di Musetti sul Centrale contro Mpetshi Perricard, insieme alle sfide di Darderi e - facebook.com facebook
ATP 1000 Roma R128: G. Mpetshi Perricard batte [Q.] J. Fearnley: 7-6 (6), 4-6, 6-2 - reddit.com reddit