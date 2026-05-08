LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il primo set!

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Musetti e Mpetshi Perricard sta proseguendo con Musetti che serve per chiudere il primo set. Attualmente il punteggio è 5-4 in favore dell’italiano, con due set point a suo favore dopo un’ultima volée alta. La scena si svolge in diretta, mentre i giocatori si preparano per il prossimo scambio.

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