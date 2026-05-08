LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il primo set!

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Musetti e Mpetshi Perricard sta proseguendo con Musetti che serve per chiudere il primo set. Attualmente il punteggio è 5-4 in favore dell’italiano, con due set point a suo favore dopo un’ultima volée alta. La scena si svolge in diretta, mentre i giocatori si preparano per il prossimo scambio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra volée di Lorenzo, questa volta è alta! Sono due i set point del toscano. 30-15 La volée di Musetti è irraggiungibile per Mpetshi Perricard. 15-15 Uno-due perfetto per rimediare all’errore precedente. 0-15 In corridoio il rovescio diagonale di Musetti. 5-4 GAME MPETSCHI PERRICARD.  La volée francese prende una buca che inganna Lorenzo, l’azzurro dopo la pausa servirà per chiudere il primo set. Seconda palla. A-40 Rovescio in controtempo vincente di Mpetshi Perricard che piazza il lungolinea. 40-40 Risposta aggressiva di Muso, in rete il colpo in uscita dal servizio del francese. A-40 L’azzurro raggiunge lo smash potentissimo di Mpetshi Perricard, ma la palla non può restare in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

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