LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto dell’azzurro si torna on serve

Al torneo di Roma, nel match tra Musetti e Mpetshi Perricard, l’azzurro ha vinto il primo set 6-4. Attualmente il secondo set è in corso con il francese in vantaggio 3-2. Durante il gioco sono stati commessi alcuni doppi falli, tra cui il terzo del francese nel match, e Musetti ha subito un passaggio a vuoto. La partita viene aggiornata in tempo reale.

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