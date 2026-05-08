LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto dell’azzurro si torna on serve

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, nel match tra Musetti e Mpetshi Perricard, l’azzurro ha vinto il primo set 6-4. Attualmente il secondo set è in corso con il francese in vantaggio 3-2. Durante il gioco sono stati commessi alcuni doppi falli, tra cui il terzo del francese nel match, e Musetti ha subito un passaggio a vuoto. La partita viene aggiornata in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora seconda. 0-15 Doppio fallo, il terzo del francese nel match. Seconda palla. 3-3 GAME MUSETTI!  L’azzurro spinge sul rovescio del francese che manda fuori il lungolinea. 40-15 Errore di Lorenzo in uscita dal servizio. 40-0 Volée vincente del toscano. Seconda palla. 30-0 Palla corta e volée perfetta di Musetti! 15-0 La difesa di Mpetshi Perricard esce dopo la volée alta dell’azzurro. Seconda palla. 2-3 GAME MPETSHI PERRICARD.  Esce la volée del toscano che torna in svantaggio nel set. 40-30 Di pochissimo larga la risposta di rovescio lungolinea, anche questa volta il francese era sceso a rete. Seconda palla, occasione.🔗 Leggi su Oasport.it

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