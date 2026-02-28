LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | tra poco la Sprint subito Bezzecchi contro Marquez

Tra pochi istanti si svolgerà la sprint race del GP Thailandia 2026 di MotoGP, con i piloti che si stanno preparando sulla griglia di partenza. Tra i protagonisti ci sono Bezzecchi e Marquez, pronti a scendere in pista per la prima manche della giornata. La partenza è prevista alle 9.01, quando i motori si accenderanno per la battaglia sulle curve del circuito.

8.56 Per Bagnaia si annuncia una difficile stagione da separato in casa con Ducati, forse anche peggiore della precedente. Servirà tanta pazienza. 8.53 La competitività dell’Aprilia è testimoniata dalla presenza di 3 piloti nei primi 5. Speriamo che sia una costante per tutta la stagione e non solo una tantum. 8.50 Tutti i piloti hanno scelto di partire con gomme soft sia all’anteriore sia al posteriore. 8.45 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Alle 9.00 inizierà la Sprint del GP di Thailandia 2026 di MotoGP. 05.38 Appuntamento alle 09:00 italiane per la Sprint Race, un saluto dalla redazione di OA Sport. 05.36 Francesco Bagnaia delude le attese e non è riuscito a superare il taglio della Q1 e scatterà dalla tredicesima casella. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e SprintBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP.

