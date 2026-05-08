LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | tra poco la FP1 Bezzecchi pronto alla sfida delle Ducati

Tra pochi minuti inizia la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2026, che si svolge sul circuito di Le Mans. Un pilota italiano, in vista di questa gara, ha espresso soddisfazione per la possibilità di correre su un tracciato che potrebbe valorizzare le caratteristiche della sua moto. La sessione sarà seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le attività in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 “ Sono contento di andare a Le Mans, sulla carta, è un tipo di tracciato che può esaltare al meglio il carattere della Desmosedici GP. Dopo il test, sono rimasto soddisfatto, abbiamo provato delle soluzioni convincenti che possono darci una mano non solo qui, ma anche in altri tipi di piste. Speriamo nel meteo e continuiamo a lavorare per avvicinare i più forti “, ha dichiarato Pecco. 10.27 Sulla carta, il tracciato dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della Ducati. Rossa che, stando alle dichiarazioni di Francesco Bagnaia e Marc Marquez, è uscita rinfrancata dai test di Jerez. 10.24 Il circuito condivide con il più lungo Circuit de la Sarthe (usato per la 24 Ore) solo la zona del traguardo e la prima curva sotto l’iconico Ponte Dunlop.🔗 Leggi su Oasport.it

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