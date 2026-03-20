Alle 16.05 si svolgerà la prima sessione di prove libere della MotoGP al GP del Brasile 2026, che si terrà a Goiania. La sessione sarà caratterizzata da una pista ancora bagnata, anche se la quantità di acqua sul tracciato è diminuita rispetto alle prime ore. Durante la giornata, si confronteranno le squadre Aprilia e Ducati in condizioni di asfalto umido.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Adesso la situazione è decisamente migliorata e la quantità d’acqua sul tracciato è diminuita sensibilmente, ma la prima sessione della MotoGP comincerà sicuramente in condizioni di pista bagnata a Goiania. Vedremo se tornerà a piovere da qui alle 16.05, quando dovrebbe scattare ufficialmente la FP1 della top class. 15.42 Il maltempo ha fatto slittare l’inizio del programma odierno, con gli organizzatori che hanno dovuto posticipare di un’ora le FP1 delle tre classi per rendere praticabile la pista dopo la forte pioggia caduta nella notte e nella mattinata brasiliana. 15.38 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP, che comincerà con un’ora di ritardo rispetto al programma originale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: alle 16.05 la FP1, primo confronto Aprilia-Ducati sul bagnato

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