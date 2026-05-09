LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Quartararo precede Bagnaia nella FP2 ora spazio alle qualifiche

Alle 10.47 si svolge la sessione di qualificazione Q1 del GP Francia 2026 di MotoGP, con grande attenzione per la presenza del campione del mondo Marc Marquez. Durante la giornata, la prima sessione di prove libere ha visto Quartararo in testa, con Bagnaia che si è piazzato subito alle sue spalle. La giornata prosegue con le qualifiche, in attesa dei risultati e delle eventuali sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47 Grande attesa per questa Q1 dato che, giova ricordarlo, vedrà protagonista il campione del mondo Marc Marquez. Assieme a lui anche Luca Marini che ieri si è giocato una grande chance con una Honda di alto livello a Le Mans. 10.45 Ed ora, quindi, spazio alle qualifiche. La Q1 prenderà il via alle ore 10.50. 10.43 Settimo Martin a 283 millesimi, ottavo Bastianini a 289, nono Acosta a 299, decimo Zarco a 314. Marc Marquez 16° a 667. 10.42 Quartararo chiude in vetta in 1:30.580 con 66 millesimi su Bagnaia e 181 sul Diggia. Quarto Ogura a 186, quinto Fernandez a 256 assieme a Bezzecchi. 10.41 Pecco Bagnaia era su parziali record, quindi sbaglia una staccata e rinuncia.🔗 Leggi su Oasport.it

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