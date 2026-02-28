LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta ma cade subito nella FP2 Bagnaia in crescita

Durante la sessione di prove libere del GP Thailandia 2026 di MotoGP, Bezzecchi ha guidato la classifica ma è caduto subito dopo. Bagnaia ha migliorato il suo tempo, portandosi in sesta posizione, mentre Marc Marquez si è piazzato in settima. Ogura, con l’Aprilia Trackhouse, ha invece ottenuto la quinta posizione a 0,388 secondi dal leader.

04.32 Ogura migliora con l’Aprilia Trackhouse e si porta in quinta posizione a 0"388, Bagnaia scala in sesta piazza e Marc Marquez in settima. 04.31 1’29"972 per Bezzecchi sempre velocissimo, il feeling con l’Aprilia è ottimo, mentre tornano in pista Bagnaia e Marc Marquez. 04.30 1’29"927 per Bezzecchi e migliora Morbidelli che sale al quarto posto e scavalca Bagnaia, distanziato di 0"318. 04.29 Bezzecchi stampa 1’30"186 come tempo d’attacco, riprendendo su un ottimo ritmo, mentre Martin continua a migliorare ed è sesto a 0"550. 04.27 Acosta super convincente, che continua girare su tempi interessantissimi e in 1’29"848 con gomma media al posteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

