LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | iniziate le qualifiche subito Marquez allo scoglio Q1
Alle qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, il pilota ha completato il suo miglior giro in 1’29”288, ritoccando il tempo di riferimento e superando di 431 millesimi il suo avversario. La sessione è iniziata con le prime performance sul circuito, mentre i piloti sono impegnati nel tentativo di migliorare i loro tempi. La classifica si sta delineando in vista delle qualifiche finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Marquez mette le cose a posto: 1’29?288. 431 millesimi meglio di Quartararo. 11.00 Quartararo si migliora al primo intermedio, ma Marc Marquez lo fa in maniera pesante: quasi 3 decimi e mezzo! 10.59 Stavolta Bastianini sceglie una coppia di mescole soft. 10.58 I piloti entrano in pista per gli ultimi due tentativi con gomme nuove. 10.57 I distacchi sono davvero risicati. Al momento Marquez sarebbe eliminato per soli 16 millesimi. 7 minuti al termine. 10.56 Morbidelli è quarto a 0.576. 10.55 Quartararo in testa con 0.005 su Fernandez e 0.021 su Marquez, che al momento sarebbe fuori. 10.55 Raul Fernandez scalza Marquez al comando per soli 16 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it
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