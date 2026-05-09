LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | iniziate le qualifiche subito Marquez allo scoglio Q1

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, il pilota ha completato il suo miglior giro in 1’29”288, ritoccando il tempo di riferimento e superando di 431 millesimi il suo avversario. La sessione è iniziata con le prime performance sul circuito, mentre i piloti sono impegnati nel tentativo di migliorare i loro tempi. La classifica si sta delineando in vista delle qualifiche finali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Marquez mette le cose a posto: 1’29?288. 431 millesimi meglio di Quartararo. 11.00 Quartararo si migliora al primo intermedio, ma Marc Marquez lo fa in maniera pesante: quasi 3 decimi e mezzo! 10.59 Stavolta Bastianini sceglie una coppia di mescole soft. 10.58 I piloti entrano in pista per gli ultimi due tentativi con gomme nuove. 10.57 I distacchi sono davvero risicati. Al momento Marquez sarebbe eliminato per soli 16 millesimi. 7 minuti al termine. 10.56 Morbidelli è quarto a 0.576. 10.55 Quartararo in testa con 0.005 su Fernandez e 0.021 su Marquez, che al momento sarebbe fuori. 10.55 Raul Fernandez scalza Marquez al comando per soli 16 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it

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