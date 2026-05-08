Sul circuito di Le Mans si sono svolte le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del campionato MotoGP. Durante le sessioni, il pilota spagnolo ha passato la prima fase di qualifiche, mentre il francese ha ottenuto un risultato inaspettato. Tre italiani sono riusciti ad entrare nella top 10, contribuendo a creare un grande equilibrio tra i piloti in vista delle qualifiche ufficiali.

Qualche sorpresa e grande equilibrio sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pubblico locale ha potuto festeggiare per il miglior tempo del venerdì siglato in extremis da Johann Zarco, ultimo vincitore dell’evento transalpino, capace di issarsi in vetta alla classifica con la Honda del team LCR. 1’29?907 il tempo realizzato da Zarco, che ha preceduto in condizioni di pista asciutta un terzetto di ducatisti composto nell’ordine dagli azzurri Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia e dallo spagnolo Alex Marquez. Molto bene per HRC anche Joan Mir, quinto, mentre Aprilia centra l’obiettivo di giornata portando direttamente in Q2 gli “ufficiali” Jorge Martin 6° e Marco Bezzecchi 7° oltre ad Ai Ogura (Trackhouse) 9°.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Francia 2026: Marc Marquez in Q1! Zarco stupisce, tre italiani in top10

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