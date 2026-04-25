LIVE Moto GP Spagna oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Da fanpage.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolgono le qualifiche e la gara sprint del MotoGP Spagna 2026 presso il circuito di Jerez. Le sessioni sono in diretta e si potranno seguire su TV8 e Sky, con orari specifici per la trasmissione. La sessione di qualifiche per la pole position inizia nel primo pomeriggio, alle 15, e sarà seguita dalla gara sprint. Gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti anche in streaming.

In diretta dal circuito di Jerez il MotoGP Spagna 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 15. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia

Video MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia

Notizie correlate

LIVE Moto GP Brasile, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingIn diretta dal circuito di Goiana il MotoGp Brasile con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 19:00.

LIVE F1, oggi le qualifiche sprint del GP Cina: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la mini-poleLa diretta delle qualifiche sprint del GP Cina della Formula 1 2026: Ferrari sfida Mercedes a Shanghai.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia; GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenica; MotoGP Spagna 2026: cosa aspettarsi dal weekend che può cambiare la stagione.

live moto gp spagnaLIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.07 ... oasport.it

live moto gp spagnaMotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e SkySabato 25 aprile sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) si andrà a ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.