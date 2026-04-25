LIVE Moto GP Spagna oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi si svolgono le qualifiche e la gara sprint del MotoGP Spagna 2026 presso il circuito di Jerez. Le sessioni sono in diretta e si potranno seguire su TV8 e Sky, con orari specifici per la trasmissione. La sessione di qualifiche per la pole position inizia nel primo pomeriggio, alle 15, e sarà seguita dalla gara sprint. Gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti anche in streaming.