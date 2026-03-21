LIVE Moto GP Brasile oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming
Oggi si svolgono le qualifiche e la gara sprint del MotoGP Brasile al circuito di Goiana. Le sessioni sono programmate per le 19:00 e saranno trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con possibilità di visione anche in streaming. Gli appassionati di motori potranno seguire gli sviluppi della giornata attraverso le diverse piattaforme disponibili.
In diretta dal circuito di Goiana il MotoGp Brasile con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 19:00. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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