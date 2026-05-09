Oggi si gioca la partita tra Italia e Inghilterra nel torneo Sei Nazioni femminile 2026. La sfida si svolge alla quarta giornata e si può seguire in diretta. I tifosi sono pronti a seguire l'incontro, che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi. La partita si tiene in un impianto dedicato e si può aggiornare in tempo reale attraverso il sito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita tra due squadre reduci da altrettante vittorie convincenti contro Scozia e Galles. Le azzurre, dopo due sconfitte pesanti contro Francia e Irlanda, hanno dominato la Scozia nella prima partita casalinga del torneo, vincendo 41-14. Partita perfetta delle ragazze del CT Fabio Rosselli, che hanno messo a referto ben sette mete. L’Inghilterra, invece, nell’ultima sfida del Sei Nazioni femminile 2026, ha schiantato il team gallese, con il punteggio di 62-24: la nazionale inglese si trova al primo posto in classifica nella competizione, con 15 punti, insieme alla Francia; l’Italia è terza con 6 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva per misurare le distanze

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