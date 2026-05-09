LIVE Italia-Inghilterra 33-61 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sconfitta onorevole per le azzurre

Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile, le italiane hanno concluso il match con una sconfitta per 61-33 contro l'Inghilterra. La partita si è svolta con il fischio finale dopo i 41 minuti di gioco effettivo, con le inglesi che hanno segnato più punti rispetto alle avversarie. Durante l'incontro, una giocatrice italiana ha segnato un calcio, mentre il risultato complessivo ha visto le ospiti prevalere in modo consistente.

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