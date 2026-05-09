LIVE Italia-Inghilterra 33-61 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sconfitta onorevole per le azzurre
Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile, le italiane hanno concluso il match con una sconfitta per 61-33 contro l'Inghilterra. La partita si è svolta con il fischio finale dopo i 41 minuti di gioco effettivo, con le inglesi che hanno segnato più punti rispetto alle avversarie. Durante l'incontro, una giocatrice italiana ha segnato un calcio, mentre il risultato complessivo ha visto le ospiti prevalere in modo consistente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Fischio finale: 61-33 per le inglesi. 41? Realizza il calcio Michela Sillari. 33-61. 40? SGORIBINI SIGLA LA SUA SECONDA META DOPO LA TOUCHE: quinta meta azzurra, 31-61. 37? Provano a chiudere il match in attacco le azzurre. 32? Fase statica della partita, si difendono bene le azzurre. 26? Buona difesa azzurra dopo che le inglesi avevano provato a sfondare la difesa azzurra. 20? Dentro il calcio di Harrison. 26-61. 19? Azione travolgente di Marlie Packer, che avanza di potenza e realizza la meta. 26-59. 17? Realizza il calcio Sillari. 26-54 16? Quarta meta azzurra con Francesca Sgorbini, che si inserisce verso il centro e mette la palla a terra proprio sotto i pali.🔗 Leggi su Oasport.it
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