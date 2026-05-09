LIVE Italia-Inghilterra 0-14 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | inizio complicato per le azzurre
Nel match di oggi tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby femminile del 2026, le britanniche hanno segnato il primo tentativo con Harrison, portando il punteggio a 0-14. La partita è iniziata con molte difficoltà per le azzurre, che hanno subito il calo iniziale. Per aggiornamenti sulla partita e sulle altre fasi del torneo, è possibile cliccare sul link dedicato alla diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Ancora a segno Harrison con il calcio: 0-14. Inizio difficile per le azzurre. 7? Seconda meta inglese: Cokayne sfurtta una mischia e sigla la seconda meta di giornata. 0-12 5? Calcio realizzato da Harrison: 0-7. 4? Inghilterra in vantaggio: Packer sfrutta un calcio in avanti e deposita la palla oltre la linea di meta. 0-5 2? Inghilterra a un passo dalla meta ma Burton non riesce a mettere la palla a terra. 15.00 Iniziato il match! 14.59 Bellissima cornice di pubblico quest’oggi a Parma: spalti quasi sold out. 14.57 È il momento degli inni nazionali. 14.55 Entrano in campo le due squadre! 14.52 L’ultima partita giocata dalle azzurre qui a Parma è stata la netta vittoria di due settimane fa con la Scozia, con il punteggio di 41-14.🔗 Leggi su Oasport.it
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