LIVE Italia-Inghilterra 26-61 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | terza meta inglese nel secondo tempo
Nel match delle Sei Nazioni femminile di rugby, l’Inghilterra ha segnato la sua terza meta nel secondo tempo, portando il punteggio a 61-26 contro l’Italia. Poco prima, Harrison aveva calciato il pallone, mentre Marlie Packer aveva realizzato una meta con un’azione potente. La partita è andata avanti con aggiornamenti in tempo reale, offrendo una panoramica dettagliata di quanto accaduto sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Dentro il calcio di Harrison. 26-61. 19? Azione travolgente di Marlie Packer, che avanza di potenza e realizza la meta. 26-59. 17? Realizza il calcio Sillari. 26-54 16? Quarta meta azzurra con Francesca Sgorbini, che si inserisce verso il centro e mette la palla a terra proprio sotto i pali. 24-54. Punto bonus per le azzurre. 13? Harrison realizza l’ennesimo calcio: 19-54. 12? Marlie Pakcer ancora in meta, con un’azione sulla fascia. 19-52. 10? Nell’Inghilterra dentro Powell, Bern e Head. 9? Dentro il calcio di Harrison: 19-47. 8? Pakcer e porta la palla oltre la linea di meta dopo la mole inglese.🔗 Leggi su Oasport.it
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