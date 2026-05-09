LIVE Italia-Inghilterra 26-61 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | terza meta inglese nel secondo tempo

Nel match delle Sei Nazioni femminile di rugby, l’Inghilterra ha segnato la sua terza meta nel secondo tempo, portando il punteggio a 61-26 contro l’Italia. Poco prima, Harrison aveva calciato il pallone, mentre Marlie Packer aveva realizzato una meta con un’azione potente. La partita è andata avanti con aggiornamenti in tempo reale, offrendo una panoramica dettagliata di quanto accaduto sul campo.

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