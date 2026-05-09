Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, l’Inghilterra ha concluso il secondo tempo con un punteggio di 47 a 19 contro l’Italia. Durante la seconda frazione, l’Inghilterra ha segnato la sua prima meta, con i cambiamenti nelle formazioni da parte delle due squadre. In campo sono entrate diverse giocatrici, tra cui Powell, Bern e Head per l’Inghilterra e Harrison per l’Italia, che ha calciato un piazzato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Nell’Inghilterra dentro Powell, Bern e Head. 9? Dentro il calcio di Harrison: 19-47. 8? Terza di giornata per Pakcer e porta la palla oltre la linea di meta dopo la mole inglese. 19-45. 4? Avanti inglese a pochi metri dalla linea di meta. Nell’Italia entrano Duca, Maris e Sgorbini, nelle inglesi Carson. 16.02 Iniziato il secondo tempo! 15.52 Dopo un avvio shock, complice anche un inizio formidabile delle inglesi, le azzurre sono entrate in partita realizzando tre e migliorando la fase difensiva. L’obiettivo nel secondo tempo sarà quello di giocare sulla falsa riga della seconda metà della prima frazione, limitando il più possibile le azioni offensive inglesi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 19-47, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: prima meta inglese nel secondo tempo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: prima vittoria contro gli inglesi nella storia

Notizie correlate

LIVE Italia-Inghilterra 12-40, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: sesta meta ingleseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Harrison realizza ancora un calcio: 12-40.

LIVE Italia-Inghilterra 5-26, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Vecchini sigla la prima meta azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Fuori il calcio di Michela Sillari.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva per misurare le distanze; Italy v England - Women's Six Nations Rugby - 09 May 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; 6 Nazioni, la formazione Azzurra per l'Inghilterra.

LIVE Italia-Inghilterra 19-40, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: iniziato il secondo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Dopo un avvio shock, complice anche un inizio formidabile delle inglesi, le azzurre sono entrate in ... oasport.it

Italia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streamingRiprenderà oggi, sabato 9 maggio, alle ore 15.00, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio Roselli, ... oasport.it

Match Thread - Italia v Inghilterra | Sei Nazioni Femminile 2026 | Giro 4 reddit

Tutto pronto a Parma per Italia-Inghilterra #GuinnessW6N #LovelyDayW6N x.com