LIVE Italia-Inghilterra 19-47 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | prima meta inglese nel secondo tempo

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, l’Inghilterra ha concluso il secondo tempo con un punteggio di 47 a 19 contro l’Italia. Durante la seconda frazione, l’Inghilterra ha segnato la sua prima meta, con i cambiamenti nelle formazioni da parte delle due squadre. In campo sono entrate diverse giocatrici, tra cui Powell, Bern e Head per l’Inghilterra e Harrison per l’Italia, che ha calciato un piazzato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Nell’Inghilterra dentro Powell, Bern e Head. 9? Dentro il calcio di Harrison: 19-47. 8? Terza di giornata per Pakcer e porta la palla oltre la linea di meta dopo la mole inglese. 19-45. 4? Avanti inglese a pochi metri dalla linea di meta. Nell’Italia entrano Duca, Maris e Sgorbini, nelle inglesi Carson. 16.02 Iniziato il secondo tempo! 15.52 Dopo un avvio shock, complice anche un inizio formidabile delle inglesi, le azzurre sono entrate in partita realizzando tre e migliorando la fase difensiva. L’obiettivo nel secondo tempo sarà quello di giocare sulla falsa riga della seconda metà della prima frazione, limitando il più possibile le azioni offensive inglesi.🔗 Leggi su Oasport.it

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