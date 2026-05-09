LIVE Italia-Inghilterra 5-26 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | Vecchini sigla la prima meta azzurra

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita delle Sei Nazioni di rugby femminile tra Italia e Inghilterra, il risultato finale è stato di 5-26 a favore delle ospiti. Durante il match, una giocatrice italiana ha segnato la prima meta della nazionale azzurra. Poco prima, un calcio di punizione è stato calciato da una giocatrice italiana. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su vari momenti e azioni del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Fuori il calcio di Michela Sillari. 19? VITTORIA VECCHINI: PRIMA META AZZURRA. Buona lavoro in mischia dell’Italia, con la marcatura convalidata dopo la revisione. 5-26. 17? Provano a scuotersi le azzurre con una touche offensiva. 16? Calcio trasformato sempre da Harrison: 0-26. 15? Incredibile quinta meta per le inglesi: azzurre messe male in difesa e Short realizza la meta. 0-24. 14? Calcio di Harrison a segno: 0-19. 12? Arriva anche la terza meta inglese: Rowland si inserisce dopo un calcio di Kildunne. 0-17 8? Ancora a segno Harrison con il calcio: 0-14. Inizio difficile per le azzurre. 7? Seconda meta inglese: Cokayne sfurtta una mischia e sigla la seconda meta di giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

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