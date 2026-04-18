La partita tra Irlanda e Italia nel Sei Nazioni di rugby femminile si è conclusa con un punteggio di 45-10 a favore delle irlandesi. Durante il primo tempo, le azzurre hanno mostrato molte difficoltà sia in attacco che in difesa, subendo tre mete di Parsons che hanno chiuso una frazione di gioco non positiva per la squadra italiana. La cronaca in diretta segnala un primo tempo complicato per le ospiti, con molti errori e poche azioni offensive efficaci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude un primo tempo incontentabile per l’Italia, con le azzurre praticamente inesistenti in attacco, mentre in difesa sbagliano tutto. Match ormai andato. 40? Irlandesi che palla in mano, invece, non sbagliano nulla e bellissima azione al largo, una serie infinita di passaggi e tripletta personale per Parsons. Trasforma O’Brien. Irlanda 45 – Italia 10 38? Prova a giocare l’Italia, ma ancora una volta un in avanti ferma tutto 35? È però solo una fiammata azzurra. Irlanda subito di nuovo in attacco e arriva la marcatura di Ellena Perry. Trasforma O’Brien. Irlanda 38 – Italia 10 32? METAAAAAAAAAA ITALIAAAAA! Vittoria Ostuni Minuzzi trova il break giusto, poi accelera e nessuno la raggiunge più.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 45-10, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: tripletta Parsons a chiude un pessimo primo tempo azzurro

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