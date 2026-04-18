Nella sfida delle Sei Nazioni di rugby femminile, l'Irlanda ha conquistato una vittoria convincente contro l’Italia con il punteggio di 38-10. Durante il match, l’Irlanda ha segnato sei mete, tra cui una realizzata da Perry. L’Italia ha tentato di reagire, ma ha commesso un in avanti che ha fermato un’azione promettente. La partita è stata trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Prova a giocare l’Italia, ma ancora una volta un in avanti ferma tutto 35? È però solo una fiammata azzurra. Irlanda subito di nuovo in attacco e arriva la marcatura di Ellena Perry. Trasforma O’Brien. Irlanda 38 – Italia 10 32? METAAAAAAAAAA ITALIAAAAA! Vittoria Ostuni Minuzzi trova il break giusto, poi accelera e nessuno la raggiunge più. Non trasforma Buso. Irlanda 31 – Italia 10 30? Doppietta per la Parsons e Italia che sembra aver ormai alzato bandiera bianca. Niente difesa, niente attacco e quinta meta per l’Irlanda. Non trasforma O’Brien. Irlanda 31 – Italia 5 28? Sbaglia il calcio di ripartenza l’Italia e resta in attacco l’Irlanda.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 38-10, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Perry marca la sesta meta irlandese

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Irlanda-Italia 10-10, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: la meta di Conan pareggia i conti

Leggi anche: LIVE Irlanda-Italia 5-10, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: meta di Nicotera dalla maul

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Sei Nazioni femminile, la formazione dell'Italia per la sfida all'Irlanda; Sei Nazioni femminile: due mosse a sorpresa nella formazione dell'Italia che sfida l'Irlanda a Galway; Sei Nazioni femminile, Costantini e Buso nell'Italdonne che cerca rivincite con l'Irlanda.

LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: altra trasferta dura per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Irlanda e Italia, ... oasport.it

Irlanda-Italia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il matchFabio Roselli sta operando un importante ricambio generazionale, e avrà davanti una squadra che negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita straordinario. Diretta oggi, sabato 18 aprile, alle 1 ... sport.sky.it

Annunciate le formazioni di Irlanda ed Italia che si affronteranno sabato al Dexcom Stadium nel secondo turno del Guinness Sei Nazioni femminile 2026. #GuinnessW6N #LovelyDayW6N facebook