Oggi si svolge la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Durante la corsa, un ciclista ha attaccato sul Montoppio, riuscendo a staccare i suoi avversari e a guadagnare un vantaggio significativo. Nel frattempo, un altro corridore ha ottenuto sei secondi di abbuono, migliorando la sua posizione nella classifica generale. La competizione prosegue con intensità, mentre gli atleti si sfidano su diversi terreni di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Pellizzari prende i 6? di abbuono e allunga nella generale. 15.01 Storer raggiunge Arensman, i due potrebbero collaborare. 14.59 1 km al traguardo intermedio con gli abbuoni, Arensam si stacca e lascia Bernal ad inseguire. 14.59 Continuano a collaborare Arensman e Bernal, dietro di loro c’è Storer. 14.57 Arensman e Bernal sono insieme all’inseguimento del marchigiano, che ha 10? di vantaggio. 14.56 Rimane da solo! Si staccano entrambi i corridori della INEOS, Pellizzari è solo al comando. 14.55 Alla ruota di Pellizzari ci sono Arensman e Bernal 14.55 ATTACCO DI PELLIZZARI! Si muove la maglia verde.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari attacca e stacca tutti sul Montoppio!

Notizie correlate

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari si gioca tutto sul MontoppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour...

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sul Montoppio, Pellizzari sotto assedioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tour of the Alps, Giulio Pellizzari vince la seconda tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari si gioca tutto sul Montoppio; Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari: Mi era venuta voglia di attaccare, ma abbiamo deciso di puntare su domani; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!.

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari attacca e stacca tutti sul Montoppio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Storer raggiunge Arensman, i due potrebbero collaborare. 14.59 1 km al traguardo intermedio con gli ... oasport.it

Classifica Tour of the Alps 2026: Pellizzari al comando, ma è accerchiato! Pozzovivo a ridosso della top10Giulio Pellizzari conserva la maglia verde di leader della classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della quarta tappa, che proponeva ... oasport.it

Dopo il Tour of the Alps in questi giorni, con Giulio Pellizzari leader e atteso tra i big della corsa rosa, la località trentina avrà di nuovo la conclusione di una delle tappe più attese del Giro d'Italia, mercoledì 27 maggio. Come andò nel 2016 Vinse un campioni facebook

Giulio Pellizzari ammette: “Mi era venuta voglia di attaccare, ma puntiamo tutto su domani” - x.com