LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard attacca ai -20 km

Oggi a Parigi-Nizza 2026, il danese Vingegaard ha attaccato con forza a circa 20 chilometri dal traguardo, riuscendo a creare un margine considerevole. Lenny Martinez e Oscar Onley hanno tentato di reagire, ma finora senza successo. La corsa prosegue con i corridori che si confrontano su un percorso impegnativo, mentre gli indicatori di distanza si modificano di continuo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Il danese fa subito il vuoto. Provano a reagire Lenny Martinez ed Oscar Onley. 16:04 PARTE VINGEGAARD! 16:03 Pendenze che superano anche il 13% a metà salita. Dopo le fatiche di ieri i corridori sono al limite. Sono soltanto in 11 nel gruppo di testa. 16:02 Ripreso Cepeda! Sarà sfida tra i big della classifica generale. 16:01 Con la consueta generosità Campenaerts dopo essere stato ripreso si mette a disposizione di capitan Vingegaard. 15:58 Ci siamo! Sta per iniziare Côte de Saint-Jean-de-Muzols. Vediamo se Vingegaard proverà a tendere la stoccata lungo queste infie rampe in doppia cifra. 15:55 50 secondi di margine per Cepeda (Movistar Team), che continua a crederci. 🔗 Leggi su Oasport.it

