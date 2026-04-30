LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale imprevedibile cosa farà Pogacar?

Benvenuti alla diretta della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. La corsa di oggi si sta svolgendo su un percorso che prevede un finale imprevedibile, con i ciclisti impegnati in un tratto decisivo. La tappa si sta svolgendo in condizioni di tempo variabile e le squadre stanno monitorando attentamente gli sviluppi. In questa giornata, l’attenzione si concentra sul comportamento di alcuni dei principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 173.1 chilometri da Rue a Vucherens per una frazione decisamente mossa e nervosa. Difficile ipotizzare tentativi degli uomini di classifica, ma quando c’è in gara Tadej Pogacar, la miccia potrebbe accendersi da un momento all’altro. Appuntamento alle 13.20 con la partenza ufficiale della seconda tappa della corsa elvetica. Percorso che sarà caratterizzato da un circuito con il primo passaggio sulla linea del traguardo dopo soli 25 km dal via. Breve strappetto non contrassegnato come GPM che proietterà la corsa verso lo sprint intermedio di Chapelle.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale imprevedibile, cosa farà Pogacar? Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di... LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da classica, dipende da PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da classica, dipende da PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 173.1 ... oasport.it Tadej Pogacar lascia subito il segno nella prima tappa in linea del Giro di Romandia - facebook.com facebook DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Tappa 1 x.com