LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continua l’avventura di Maestri e Sevilla

Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, la corsa è proseguita con gli aggiornamenti in diretta sulle performance dei ciclisti. Tra i protagonisti, Maestri e Sevilla sono ancora in corsa, mentre Matteo Moschetti non ha preso il via, come confermato poco prima della partenza. La classifica generale viene aggiornata di ora in ora, offrendo un quadro dettagliato delle posizioni dei ciclisti in gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:15 Ricordiamo che non è partito Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). L’azzurro alza bandiera bianca dopo la maxi-caduta di ieri. 13:12 Continua l’avventura di Mirco Maestri e Diego Pablo Sevilla. I due alfieri del Team Polti VisitMalta vantano 4’50” sul gruppo. 13:09 35 km invece ci separano dal primo dei tre GPM previsti quest’oggi. 13:06 Il gruppo sta pian piano iniziando a rosicchiare terreno ai due fuggitivi. Vantaggio di 5 minuti esatti per Maestri e Sevilla. 13:03 Poco più di 25 km al traguardo volante di Sliven. 13:00 Mancano 150 chilometri alla fine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua l’avventura di Maestri e Sevilla ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Sevilla e Maestri subito all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:22 Al comando della gara ci sono lo spagnolo Diego Pablo... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo spagnolo Sevilla in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i due fuggitivi insistono nella loro azioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 13:06 Il gruppo sta pian piano iniziando a rosicchiare terreno ai ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI 16.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit