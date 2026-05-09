LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continua l’avventura di Maestri e Sevilla

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, la corsa è proseguita con gli aggiornamenti in diretta sulle performance dei ciclisti. Tra i protagonisti, Maestri e Sevilla sono ancora in corsa, mentre Matteo Moschetti non ha preso il via, come confermato poco prima della partenza. La classifica generale viene aggiornata di ora in ora, offrendo un quadro dettagliato delle posizioni dei ciclisti in gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:15 Ricordiamo che non è partito Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). L’azzurro alza bandiera bianca dopo la maxi-caduta di ieri. 13:12 Continua l’avventura di Mirco Maestri e Diego Pablo Sevilla. I due alfieri del Team Polti VisitMalta vantano 4’50” sul gruppo. 13:09 35 km invece ci separano dal primo dei tre GPM previsti quest’oggi. 13:06 Il gruppo sta pian piano iniziando a rosicchiare terreno ai due fuggitivi. Vantaggio di 5 minuti esatti per Maestri e Sevilla. 13:03 Poco più di 25 km al traguardo volante di Sliven. 13:00 Mancano 150 chilometri alla fine.🔗 Leggi su Oasport.it

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