LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | lo spagnolo Sevilla in fuga solitaria

Oggi si tiene la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con lo spagnolo Sevilla che sta conducendo in fuga solitaria. La corsa è partita questa mattina e finora sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri. La gara è in corso e i ciclisti stanno affrontando le prime fasi della competizione. La diretta segue passo passo l’andamento della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 11.51: Sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri di questa tappa. 11.48: Oltre i cinque minuti il vantaggio di Sevilla. 11.44: Nella volata odierna potrebbe entrare in gioco anche Wout Van Aert, rimasto invece attardato nella tappa di ieri. 11.40: Sicuramente l'attesa è tutta per il duello tra Jonathan Milan e Jasper Philipsen. L'italiano ha già vinto cinque volte in questi primi mesi dell'anno mentre il belga è ancora a quota zero. 11.37: Rimane sempre sui quattro minuti il vantaggio dello spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 11.33: In testa al gruppo attualmente c'è l'Alpecin Premier Tech, squadra di Jasper Philipsen, che oggi è il grande rivale di Jonathan Milan.