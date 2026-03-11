LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | lo spagnolo Sevilla in fuga

Durante la tappa di oggi del Tirreno-Adriatico 2026, lo spagnolo Sevilla è riuscito a mettere un minuto di vantaggio sul gruppo principale. La corsa è in corso e i ciclisti stanno attraversando il percorso in tempo reale, con Sevilla in fuga e il resto dei partecipanti che cerca di rimanere compatto. La gara prosegue con gli atleti impegnati in questa fase di corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 11.01: Lo spagnolo Sevilla ha preso un minuto di vantaggio sul gruppo. Vediamo se qualcuno proverà ad uscire dal gruppo e a raggiungerlo. 10.57: Il primo attacco di giornata e dello spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 10.54: L'unico GPM della giornata è quello di Todi (2,3km al 5,4%). 10.51: I primi trenta chilometri saranno completamente pianeggianti. Difficile in questo momento provare ad uscire dal gruppo e tentare la fuga. 10.47: Negli occhi degli appassionati c'è ancora il meraviglioso arrivo della tappa di ieri, con il successo di Mathieu van der Poel in una volata ristretta con il messicano Isaac Del Toro e uno strepitoso Giulio Pellizzari, che si è così guadagnato il ruolo di capitano in Red Bull-BORA-hansgrohe.