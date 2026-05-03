Alle 15.31, a poco più di 10 km dall’inizio dell’ascesa conclusiva, il gruppo si trova a circa 1 minuto e 30 secondi dai fuggitivi. La salita finale si avvicina rapidamente, mentre il gruppo principale si avvicina ai battistrada. La corsa prosegue nel circuito della quinta tappa del Giro di Romandia 2026, con i fuggitivi ancora davanti ma con il margine che si riduce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Poco più di 10 km all’inizio dell’ascesa finale. 15.28 Il gruppo si è portato a 1’30” sui fuggitivi, per i quali le speranze di vittoria sono quasi nulle. 15.25 I corridori stanno affrontando una veloce discesa che porta al traguardo volante di Roche. 15.23 Tra il terzo posto di Lenny Martinez e il decimo di Lorenzo Fortunato ci sono 40?, la sfida per l’ultimo gradino del podio potrebbe essere quella più importante quest’oggi. 15.20 Un anno fa esatto Lenny Martinez vinceva la quarta tappa del Giro di Romandia 2025. 15.17 40 km all’arrivo. 15.14 Mancano da affrontare ancora 1100 metri di dislivello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1’30” dai fuggitivi, si avvicina la salita finale

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