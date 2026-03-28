LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone è in testa da solo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Al momento, il ciclista che si trova in testa è riuscito a mantenere il vantaggio sugli inseguitori. La corsa prosegue secondo il programma stabilito, con la diretta che copre gli sviluppi della gara dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16:30 Attacca Lipowitz, ma Lenny Martinez chiude. 16:29 Giulio Ciccone ha fatto il vuoto alle sue spalle ed è in testa da solo. 16:28 Tenta l’allungo Oscar Onley della INEOS Grenadiers. 16:27 Nuovo allungo di Ciccone in testa alla corsa. 16:26 Forcing costante della Red Bull – BORA – hansgrohe. Evenepoel tenterà l’attacco? 16:25 Giulio Ciccone accelera. Lo segue Carapaz. 16:23 Il gruppo ha preso la salita a tutta. Il vantaggio dei battistrada scende a 1’05”. 16:22 In testa alla corsa ci sono: Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) e Embret Svestad-Bårdseng (INEOS Grenadiers). 🔗 Leggi su Oasport.it

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