Oggi si svolge il Giro di Catalogna 2026 con una tappa in diretta, mentre due ciclisti sono in fuga. Sono stati segnalati aggiornamenti sulla corsa, con alcune tappe trasmesse in tempo reale. La giornata include anche eventi collegati, come la E3 Saco Classic e la tappa della Coppi & Bartali, entrambe trasmesse nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 13.02 Sono stati attraversati i primi 50 km. 12.59: La prossima salita che i corridori dovranno affrontare è il Coll de Josa (2.6km al 7.3%). 12.55: Il vantaggio sul gruppo dei fuggitivi è quasi di un minuto e mezzo. 12.52: Ricapitoliamo chi sono i cinque corridori in fuga. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) ed Einer Rubio (Movistar Team). 12.48: C’è stata anche una caduta in gruppo che ha rallentato ulteriormente il ritmo ed è pure rientrato in gruppo Dorian Godon, attuale leader della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fuga

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