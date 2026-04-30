LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 60 km dall’arrivo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con il gruppo che sta inseguendo i fuggitivi a circa 60 km dall’arrivo. A circa 40 km dal traguardo, il percorso si sta avvicinando a Vucherens, mentre la fuga di giornata si sta riducendo, con il ciclista italiano Filippo Conca che rischia di essere raggiunto. La corsa prosegue in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione in testa al gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:40 Meno di 40 chilometri all’arrivo di Vucherens. 16:38 Sta per esauristi dunque la fuga di giornata con il nostro Filippo Conca. 16:34 Intanto scende sotto il minuto il vantaggio dei fuggitivi. 16:31 Inizia il veloce tratto in discesa che porterà il gruppo verso il traguardo volante di Chapelle. 16:27 Nuovo passaggio sulla linea d’arrivo di Vulliens. 16:24 50 km all’arrivo della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 16:22 Sempre l’INEOS Grenadiers a fare l’andatura lungo la salita con Godon comodamente in terza posizione. 16:19 In precedenza lo svedese Soderqvist si è aggiudicato lo sprint intermedio di Chapelle.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 60 km dall’arrivo Notizie correlate LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Continuano a lavorare in gruppo gli uomini Tudor Pro Cycling Team. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 60 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Prima del GPM di Vulliens si affronterà una salitella di poco meno di 2 chilometri con pendenze che ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Seconda Tappa x.com