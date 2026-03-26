Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che sta inseguendo due corridori in fuga a circa 50 chilometri dal traguardo. La corsa viene seguita in tempo reale, con aggiornamenti disponibili dalla tarda mattinata. La diretta coinvolge gli appassionati che possono consultare gli sviluppi della gara attraverso la piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16:02 50 km all’arrivo, a breve inizierà una discesa di circa 10 km. 15:59 Vantaggio di Fernandez e Kudus che infatti torna a superare i 40 secondi. 15:56 Dopo essersi avvicinati troppo ai due fuggitivi il gruppo torna a pedalare con andatura moderata. 15:53 55 km all’arrivo della quarta tappa del Giro di Catalogna 2026. 15:49 Gruppo che affronta ora una salitella non contrassegnata come GPM che misura 7 km ed offre una pendenza media del 7%. 15:46 Vantaggio dei due fuggitivi che è crollato al disotto del minuto. Fernandez intanto raccoglie i 3 secondi di abbuono, con Kudus secondo e Raccagni terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi a 50 km dall’arrivo

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