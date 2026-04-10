Oggi si tiene la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa che si avvicina alla conclusione. A circa dieci chilometri dalla fine, la gara prosegue con un attacco deciso di Lipowitz, che sta cercando di mantenere il vantaggio su Seixas. Poco prima, la maglia gialla ha conquistato lo sprint del GPM di Urkaregi, lasciando intuire la dinamica della corsa in questa fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Mancano dieci chilometri alla fine della tappa. 17:28 La maglia gialla ha vinto lo sprint del GPM di Urkaregi. 17:25 Paul Seixas, con il bottino odierno, ha sorpassato Joan Bou e conquistato la vetta della classifica dei GPM con 29 punti, 17:22 Il vantaggio di Seixas e Lipowitz sui più diretti inseguitori è di 27”. 17:19 Primoz Roglic si riporta su Javier Romo. 17:18 L’ultima asperità di giornata sarà Urkaregi, terza categoria di 5,3 km al 4,3%. 17:15 Romo insegue il duo di testa con un ritardo di poco superiore ai dieci secondi. 17:13 Sono stati già percorsi 150 chilometri. 17:10 Paul Seixas ha vinto il GPM di Izua. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lipowitz non concede spazio a Seixas

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas risponde a Lipowitz. Vauquelin in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 Lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG tenta la sortita.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è Veistroffer al comando della gara. Seixas risponde a LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Il vantaggio del fuggitivo sui primi due della generale è di poco superiore ai 30”.

Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il tandem Soler-Healy guida la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:57 Siamo a trenta chilometri dalla fine della tappa. 16:55 Marc Soler ha vinto lo sprint intermedio di Eibar, ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it

Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com