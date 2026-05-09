LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i due battistrada prendono il largo
Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026, con due corridori in fuga che stanno prendendo il largo. La gara è in corso e i ciclisti stanno affrontando le asperità del percorso. Sono stati aggiornati i tempi e la classifica generale, mentre si ricorda che sono passati quindici anni dalla morte di un noto ciclista belga. La corsa continua con i battistrada che cercano di mantenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:31 Sono trascorsi quindici anni dalla scomparsa del corridore belga Wouter Weylandt. 11:28 Jonas Vingegaard, unico favorito per la vittoria finale. apporrà fin da subito il suo sigillo sulla corsa o lascerà spazio ad eventuali fughe degli attaccanti di giornata? 11:25 I due battistrada prendono il largo. Il loro vantaggio ammonta a 4’19”. 11:22 Al comando della gara ci sono lo spagnolo Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta. 11:19 Il gruppo lascerà, ragionevolmente, spazio ai due attaccanti nella prima parte di corsa. 11:16 Il duo del Team Polti VisitMalta vanta già 1’16” di margine.🔗 Leggi su Oasport.it
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