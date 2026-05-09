LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i due battistrada prendono il largo

Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026, con due corridori in fuga che stanno prendendo il largo. La gara è in corso e i ciclisti stanno affrontando le asperità del percorso. Sono stati aggiornati i tempi e la classifica generale, mentre si ricorda che sono passati quindici anni dalla morte di un noto ciclista belga. La corsa continua con i battistrada che cercano di mantenere il vantaggio.

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