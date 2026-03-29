LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio dei battistrada

Oggi si corre la tappa del Giro di Catalogna 2026, con i battistrada che allungano il vantaggio. A 60 chilometri dal traguardo, i corridori si avvicinano alla conclusione della frazione. Tra i partecipanti, il danese Mattias Skjelmose risulta tra quelli che non hanno ancora vinto corse UCI in Spagna. La gara prosegue con il distacco dei leader che si mantiene stabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Mancano sessanta chilometri alla fine. 12:37 Il danese Mattias Skjelmose figura nell’elenco dei corridori che non hanno mai vinto corse UCI in Spagna. 12:34 Foratura per Filippo Baroncini della UAE Team Emirates-XRG. 12:31 Il vantaggio dei battistrada aumenta a 2’03”. 12:28 Il francese Dorian Godon della INEOS Grenadiers guida la classifica a punti con due lunghezze su Vingegaard. 12:25 Magnus Cort ha vinto lo sprint intermedio di Castelldefels. 12:22 Il vantaggio dei fuggitivi, all’ultimo rilevamento, è di 1’06”. 12:19 Il belga Liam Slock ha vinto lo sprint intermedio di Viladecans e ha guadagnato 3” in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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