Oggi si corre la tappa del Giro di Romandia 2026, con sette corridori in fuga, tra cui Caruso e Germani. La fuga si è allargata con l’aggiunta di un altro gruppo di almeno un corridore. La corsa prosegue con gli atleti ancora in azione lungo il percorso, mentre i battistrada mantengono la testa della corsa. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 14:33 Si unisce anche quest’ultimo drappello. 7 uomini al comando: Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Josh Kench, Lorenzo Germani e Rèmy Rochas (Groupama – FDJ), Georg Steinhouser (EF Education – EasyPost) ed infine Steff Cras (Soudal Quick-Step). 14:29 Altri attacchi lungo questo tratto in salita. Allungano dal gruppo Sam Oomen (Lidl-Trek), Rèmy Rochas (Groupama- FDJ United) e Steff Cras (Soudal Quick-Step). 14:26 Steinhouser e Germani raggiungono Caruso e Kench. 14:23 Continuano i saliscendi che contraddistinguono quest’inizio di tappa. 14:20 Si muove ancora una volta Georg Steinhouser (EF Education – EasyPost).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette uomini con Caruso e Germani

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