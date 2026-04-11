LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto nelle prime fasi di gara

Oggi si è svolta la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con il gruppo rimasto compatto nelle prime fasi di gara. Alle 14:41, alcuni ciclisti hanno tentato di allungare, tra cui uno spagnolo, un irlandese e un danese, tutti appartenenti a diverse squadre. La corsa continua con l’obiettivo di formare eventuali distacchi o di consolidare la posizione in vista delle fasi successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Tentano la sortita lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG, l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost e il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek. 14:38 Lo scorso anno il francese Bruno Armirail ha vinto la classifica dei GPM al Giro dei Paesi Baschi. 14:35 I corridori devono fare i conti con la pioggia che inizia a cadere sul tracciato. 14.32 La prossima difficoltà da affrontare sarà la salita di Elosua, seconda categoria di 6,9 chilometri al 7,5% di pendenza media. 14:29 Il gruppo sta affrontando la salita di Asentzio 4,6km al 7,6%. 14:28 Paul Seixas è il corridore più giovane della storia ad aver vinto tre tappe al Giro dei Paesi Baschi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto nelle prime fasi di gara LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo dei big in testa alla garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Il mai domo Soler ci prova ancora.