Oggi in diretta si segue la tappa del Giro d’Italia 2026, con il colombiano Bernal che ottiene i secondi di abbuono durante la corsa. La gara si avvicina alla salita più impegnativa, che potrebbe determinare gli equilibri finali della classifica generale. Attualmente, tra i favoriti, si trovano gli italiani Scaroni e Ciccone, entrambi nelle prime posizioni della classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.32 Bene Scaroni e Ciccone nelle prime posizioni. 16.31 Gee è rientrato in gruppo. 16.30 Inizia il GPM di Lyaskovets Monastery Pass. 3,9 km al 6,8% di pendenza media e massima del 14%. 16.29 Bernal transita per primo al chilometro Red Bull e si porta a casa 6 secondi di abbuono! 16.29 Siamo nel chilometro Red Bull. Forcing di Ganna in testa al gruppo. 16.28 Finalmente fa capolino davanti la Red Bull di Pellizzari. 16.28 La caduta è stata provocata da una scivolata di Soler, che ha provocato un effetto strike con i corridori che seguivano. 16.27 Zambanini e Strong stanno per rientrare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Bernal si prende i secondi di abbuono. Ora la salita decisiva!

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