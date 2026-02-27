LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguardo due uomini in fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con circa 60 chilometri ancora da percorrere. Attualmente, due ciclisti sono in fuga e stanno affrontando un tratto in falsopiano in salita che conduce verso il GPM di Genna Cresia. La corsa è in pieno svolgimento e i corridori sono ancora impegnati lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:23 Siamo nel pieno del lungo tratto in falsopiano in ascesa che porterà la corsa verso il GPM di Genna Cresia. 14:20 Poco meno di 20 km ci separano al secondo ed ultimo GPM di giornata. La salita di Genna Cresia misura 1000 metri ed offre una pendenza media del 5.5%. 14:17 Meno di 50 km al traguardo. Dopo l'improvvisa sfuriata del gruppo il margine di Taccone e Cireddu torna a superare il minuto e mezzo. 14:14 Ritmo del gruppo che si innalza. Si fa dura per i battistrada, il cui vantaggio crolla ad un minuto e 20. 14:11 Andatura del plotone scandita dagli uomini della Solution Tech NIPPO Rali. 14:07 Gruppo in pieno controllo della situazione e vantaggio dei fuggitivi che cala a due minuti e 20 secondi. 13:51 Gruppo ridotto ad una trentina di unità dopo l'azione di Filippo Zana, uno dei favoriti alla vittoria della classifica generale. Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoriti Oggi, venerdì 27 febbraio, si corre la terza tappa del Giro di Sardegna 2026. I protagonisti della competizione sarda si cimenteranno in un percorso lungo ... È partita da Cagliari la terza tappa del Giro della Sardegna: dopo la Castelsardo-Bosa e la Oristano-Carbonia, questa mattina ha preso il via il percorso che dal capoluogo porterà i corridori a Tortolì dopo una corsa di 168 chilometri.