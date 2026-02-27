LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo due uomini in fuga

Da oasport.it 27 feb 2026

Oggi il Giro di Sardegna 2026 sta attraversando la tappa in diretta con 40 chilometri al traguardo. Due uomini sono in fuga e stanno cercando di mantenere il vantaggio. A 30 km dal traguardo, i corridori affrontano una salita pedalabile senza eccessive difficoltà, mentre la corsa prosegue a ritmo sostenuto. La gara resta molto aperta e ancora nessuna decisione definitiva.

14:52 Ora circa 10 km di discesa abbastanza tecnica. Manto stradale in ottime condizioni. 14:49 Taccone e Cireddu stringono i denti transitando in testa sul GPM di Genna Cresia. Il gruppo è ormai a 20 secondi dai battistrada. 14:46 30 km al traguardo. Salita pedalabile in cui non si fatica a ruota. 14:43 Crolla il vantaggio di Taccone e Cireddu, ormai nel mirino del gruppo. Soltanto un minuto e 20 di margine per i fuggitivi. 14:40 Ci avviciniamo alla salita di Genna Cresia, ultimo GPM di giornata. 14:37 Gruppo trainato dagli uomini Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies. Si lavora per il giovane Donati, vincitore della seconda tappa. 14:33 Superate da una decina di minuti le tre ore di corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

