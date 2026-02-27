LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo due uomini in fuga

Oggi il Giro di Sardegna 2026 sta attraversando la tappa in diretta con 40 chilometri al traguardo. Due uomini sono in fuga e stanno cercando di mantenere il vantaggio. A 30 km dal traguardo, i corridori affrontano una salita pedalabile senza eccessive difficoltà, mentre la corsa prosegue a ritmo sostenuto. La gara resta molto aperta e ancora nessuna decisione definitiva.

14:52 Ora circa 10 km di discesa abbastanza tecnica. Manto stradale in ottime condizioni. 14:49 Taccone e Cireddu stringono i denti transitando in testa sul GPM di Genna Cresia. Il gruppo è ormai a 20 secondi dai battistrada. 14:46 30 km al traguardo. Salita pedalabile in cui non si fatica a ruota. 14:43 Crolla il vantaggio di Taccone e Cireddu, ormai nel mirino del gruppo. Soltanto un minuto e 20 di margine per i fuggitivi. 14:40 Ci avviciniamo alla salita di Genna Cresia, ultimo GPM di giornata. 14:37 Gruppo trainato dagli uomini Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies. Si lavora per il giovane Donati, vincitore della seconda tappa. 14:33 Superate da una decina di minuti le tre ore di corsa.