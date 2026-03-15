LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jorgenson vince lo sprint intermedio e prende il secondo posto nella generale

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la corsa in corso e aggiornamenti in diretta. Jorgenson ha vinto lo sprint intermedio e si è piazzato al secondo posto nella classifica generale. A circa 40 chilometri dalla fine, Covi è stato ripreso dagli inseguitori, mentre poco prima tentava di distanziarsi. La corsa continua con diversi tentativi di fuga e azioni di gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Ripreso Covi, 40 km al termine della frazione. 14.47 Ci prova, ancora, Alessandro Covi. Grande corsa della Jayco AlUla, che prima aveva in fuga De Bondt. 14.45 Nuovi attacchi nel gruppo, alcuni corridori vogliono sfruttare il rallentamento dopo la volata. 14.43 Jorgenson vince la volata allo sprint e con i 3? di bonus guadagna la seconda posizione della generale. 14.42 1 km allo sprint, davanti anche Del Toro e Johannessen. 14.41 Difficile che i velocisti si affronteranno su questo sprint intermedio, essendo la maglia ciclamino ormai irraggiungibilie per loro. Per Pellizzari pesa l’abbandono del compagno di squadra Van Poppel, che poteva fare lo sprint intermedio e rubare i secondi a Jorgenson essendo un velocista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jorgenson vince lo sprint intermedio e prende il secondo posto nella generale Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, Del Toro guadagna 1? allo sprint intermedioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vuole lo sprint finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della... Altri aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com