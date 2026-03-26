Remco Evenepoel prenderà parte alla prossima tappa del Giro di Catalogna dopo aver subito una caduta durante la tappa precedente. La corsa ha subito una modifica del percorso, ridotto di ventiquattro chilometri, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare vento forte, che avevano reso impossibile raggiungere la località di arrivo originaria. La cancellazione del primo duello tra i favoriti sulla salita finale è stata conseguenza di questa decisione.

La grande attesa per il primo duello tra i big sulla salita finale è sfumata. Gli organizzatori hanno dovuto accorciare il percorso di ventiquattro chilometri per le avverse condizioni meteo, vento forte, previste nell’originaria località di arrivo. Il Giro di Catalogna è riuscito però a limitare i danni e potrà contare ancora su Remco Evenepoel. Il belga sarà regolarmente al via della quarta frazione, la Matarò- Camprodón, tappa di 151chilometri. L’accorciamento della frazione odierna con l’eliminazione dell’arrivo in salita di Vallter potrebbe rappresentare un toccasana per il belga che potrà provare a recuperare energie in una tappa meno impegnativa rispetto a quanto previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel sarà al via della tappa del Giro di Catalogna dopo la caduta di ieri

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