Johannes Høsflot Klæbo si trova attualmente sotto osservazione dopo aver subito una commozione cerebrale a seguito di una caduta durante la sprint di Drammen, disputata giovedì pomeriggio. Le sue condizioni sono state ufficialmente aggiornate, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sul suo stato di salute o sui possibili sviluppi. La stagione dello sciatore potrebbe essere a rischio.

È stato pubblicato il primo aggiornamento sulle condizioni di salute di Johannes Høsflot Klæbo, vittima di una violenta caduta nella sprint di Drammen, disputatasi nel pomeriggio di giovedì. Durante la sua semifinale, il fuoriclasse norvegese è capitombolato a seguito di un contatto con lo statunitense Ben Ogden e ha sbattuto violentemente la nuca sulla neve. Dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, lo scandinavo si è rialzato ed è stato accompagnato in ospedale, dove è stato sottoposto agli esami del caso ed è stato trattenuto in osservazione durante la notte. Nella mattinata odierna, il medico della nazionale norvegese Ove Feragen ha spiegato alla stampa la situazione del ventinovenne di Trondheim. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, come sta Johannes Høsflot Klæbo? Commozione cerebrale dopo la caduta nella Sprint di Drammen, forse la stagione è finita

