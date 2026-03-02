LIVE Darderi-Hanfmann 2-1 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro

Al torneo ATP di Santiago, Darderi e Hanfmann si affrontano in diretta con il punteggio di 2-1. Durante il secondo set, il tedesco ha commesso un errore in un colpo in rete, permettendo all’azzurro di ottenere un break. La partita è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli scambi tra i due tennisti.

2-1 In rete il rovescio incrociato del tedesco. Il portacolori del bel paese ottiene il break. 40-A Largo il rovescio incrociato del numero 81 ATP. C'è un'altra palla break. 15-40 Lungo il diritto lungolinea del classe '91. Ci sono due palle break. 15-30 Largo il rovescio incrociato giocato in difesa del nativo di Karlsruhe. 40-30 Altro servizio vincente, questa volta interno, del portacolori del bel paese. 15-30 Rovescio lungolinea vincente giocato dal centro del campo del teutonico. 23:40 In caso di vittoria il teutonico sarebbe il terzo giocatore di età più avanzata ad aggiudicarsi il suo primo titolo nel circuito maggiore. 23:38 Bilancio di vittorie e sconfitte in equilibrio per il nativo di Karlsruhe che conta 93 vittorie e sconfitte a livello ATP.