LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 3-2 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break di svantaggio

Nel match tra Darderi e Hanfmann all'ATP Santiago 2026, Darderi sta recuperando da un break di svantaggio e attualmente conduce 3-2 nel secondo set. Il giocatore italiano ha appena messo in rete una palla corta di diritto lungolinea. La partita è seguita in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

30-0 Largo il diritto incrociato giocato a ridosso della rete del numero 81 ATP. 0-40 In rete il diritto incrociato del nativo di Karlsruhe. Ci sono tre palle del controbreak. 40-40 Altro diritto incrociato e vincente, questa volta giocato a ridosso della rete, di Darderi. 15-40 Doppio fallo del portacolori del bel paese. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del teutonico. 30-0 Rovescio lungolinea vincente giocato al centro del campo dell’azzurro. 7-6 Ace interno dell’azzurro che si aggiudica il primo parziale al tie break con il punteggio di 8-6. 6-5 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann, 7-6, 3-2, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break di svantaggio Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 2-1, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 4-3, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale Aggiornamenti e notizie su Darderi Hanfmann. Temi più discussi: Live Yannick Hanfmann - Luciano Darderi - Santiago Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 01/03/2026; LIVE Darderi-Hanfmann, 4-2, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro; Darderi-Hanfmann in finale: il programma su Sky; Cobolli super: trionfo ad Acapulco e best ranking. Darderi in finale a Santiago. LIVE Darderi-Hanfmann, 5-5, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Passante di rovescio incrociato vincente di Darderi. 40-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Hanfmann, Finale ATP Santiago 2026: orario, canale, streamingOggi, domenica 1° marzo, per quanto concerne l'ATP 250 di Santiago del Cile, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile: ... oasport.it Hanfmann sfida Darderi nella finale di Santiago: servizio potente, aggressività da fondo e una carriera costruita con pazienza. Ora è in cerca del suo primo titolo ATP - facebook.com facebook LUCIANOOO Darderi supera 6-4, 6-3 Baez e conquista la seconda finale dell’anno a Santiago, dove se la vedrà con il tedesco Hanfmann per il titolo Si ferma invece in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Merida, sconfitta dalla spagnola x.com