LIVE Cobolli-Atmane ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 16:51, il tennista romano ha ricevuto un'ovazione dal pubblico al Foro Italico. Cerca di conquistare la sua prima vittoria in un match al torneo ATP Roma 2026. Lo scorso anno è stato sconfitto da un avversario locale. La partita è iniziata e la diretta è disponibile per gli aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Ovazione per il romano, che prova a vincere la prima partita della sua vita al Foro Italico! L’anno scorso battuto da Luca Nardi. Giocatori in campo!! 16:45 Sempre meno alla discesa in campo dei giocatori, Cobolli è testa di serie numero 10 a Roma. 16:40 Cobolli arriva al torneo di casa, dove l’anno scorso fu eliminato subito, da numero 12 della Classifica mondiale provvisoria. L’occasione è ghiotta per incrementare ancora il bottino di punti proprio prima della cambiale di 500 punti da difendere in quel di Amburgo 16:36 Navone batte Aliassime dopo 3 ore e due tiebreak, ora il romano!!! 15:00 Navone vince il primo al tie break dopo 80 minuti su Aliassime, poi Cobolli! 14:20 Navone avanti per 4-2 su Aliassime.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Sinner-Bonzi: gli highlights | ATP 1000 Madrid Notizie correlate LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI... LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio non semplice, pressione da gestireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Flavio Cobolli - Terence Atmane Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole; Zverev al 3° turno: Altmaier battuto in due set; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro. Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVETutto pronto per l'esordio di Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista capitolino, numero 12 della classifica Atp, affronta il francese, che occupa la 51esima posizione ... corrieredellosport.it Dove vedere in tv Cobolli-Atmane oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, sabato 9 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio negli Internazionali d'Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l'azzurro ... oasport.it #Cobolli-Atmane, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com