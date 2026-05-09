Oggi seguiremo in tempo reale l'esordio di Cobolli-Atmane nel torneo ATP di Roma 2026. La partita è iniziata con qualche difficoltà per entrambi i giocatori, che stanno affrontando momenti di pressione durante il primo set. La sfida si svolge sui campi in cemento della capitale italiana, con un pubblico presente sugli spalti. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI contro Terence Atmane, incontro valido per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026! Il camino del padrone di casa nonché testa di serie numero dieci del torneo del Foro Italico comincia contro uno dei giocatori del momento. Il francese ha fatto parlare di sé non solo per aver regalato una carta rara di Pokemon nel giorno del compleanno di Sinner quando si affrontarono in semifinale a Cincinnati, ma anche per le tante partite vinte nell’ultimo periodo. Cobolli arriva al torneo di casa, dove l’anno scorso fu eliminato subito da Luca Nardi, da numero dodici della Classifica mondiale provvisoria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio non semplice, pressione da gestire

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