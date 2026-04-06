LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | esordio pieno di insidie

Oggi si svolge il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, con il match tra il tennista italiano Flavio Cobolli e l’argentino Francisco Comesana. La partita si gioca in diretta e rappresenta l’esordio in questa competizione per entrambi i giocatori. I tennisti si affrontano sul campo in un incontro che promette di essere ricco di insidie e sfide. La diretta permette di seguire ogni punto in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca, esordio pieno di insidie per il tennista romano, al cospetto di un giocatore solido che ha nel mattone tritato la sua superficie preferita. Cobolli sarà chiamato ad alzare il livello e a trovare le migliori soluzioni dal proprio repertorio. L’azzurro è reduce da un periodo un po’ particolare. Dopo aver trionfato ad Acapulco (Messico), il classe 2002 del Bel Paese ha faticato a esprimere il proprio miglior tennis a Indian Wells e a Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

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